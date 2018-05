Philippe De Backer: 'Facebook moet wakker liggen van Europa'

'Je kan niet de ene week het Amerikaans Congres vertellen dat je de strenge Europese regelgeving zal toepassen en de week nadien anderhalf miljard profielen uit Europa wegtrekken', zegt Philippe De Backer tegen de krant. Hij verwijst naar een verandering in de gebruiksovereenkomst van Facebook, waardoor gebruikers uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Australië niet meer onder de Europese regels zullen vallen.

Hij waarschuwt voor 'ondermijning van de democratie' via Facebook en roept directeur Mark Zuckerberg op om tekst en uitleg te geven in het Europees parlement. 'Hij zal het hier moeilijker hebben dan bij de zeventigers van het Congres', aldus De Backer tegen De Zondag. 'De vragen daar waren niet op niveau.'

De staatssecretaris van Privacy spreekt kort voordat nieuwe Europese privacyregels van kracht worden. Daar is hij positief over, al heeft De Backer nog twijfels over de handhaving: 'Ik vind het héél jammer dat er geen Europese toezichthouder komt op die nieuwe spelregels. Elke lidstaat organiseert dat apart. Dat is vragen om problemen. Ik vrees dat er een echte Facebookcrisis nodig zal zijn om de ogen te openen en dat Europees te organiseren. Je kan dat vergelijken met de bankencrisis.'

In het interview spreekt De Backer ook over de Vlaamse begroting en het burgemeesterschap van Antwerpen. Daarvoor zou hij de regering verlaten: 'Als ik die kans krijg, zal ik die met beide handen grijpen. Ik ben ervan overtuigd dat het de mooiste job ter wereld is.'