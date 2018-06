Peumans: 'Theo Francken is niet de geknipte man om de partij te leiden'

'Ik zie dat de oude Volksuniërs zich in toenemende mate ergeren aan het woordgebruik. Ik hoor dat ook in mijn eigen omgeving. Volgens mij is dat een van de verklaringen voor de terugval van onze partij in de peilingen. Dat mensen zeggen: dat woordgebruik is niet ons woordgebruik. En het mijne is het ook niet. In de politiek wordt heel hard geroepen, maar we spreken wel nog altijd over mensen', zegt Jan Peumans.

Peumans toont zich verderop in het interview bovendien geen voorstander van de keuze om Zuhal Demir in oktober de lijst te laten trekken in Genk. 'Ik vind: als je in een lokale afdeling komt waar je tevoren geen historische band mee had, moet je je een beetje bescheiden opstellen. Als je als nieuwkomer uit Antwerpen komt en je de wetten wil stellen, krijg je automatisch tegenstand.'