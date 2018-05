Peumans kritisch voor uitspraak Bart De Wever over Mawda

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft zich in Villa Politica op Eén kritisch uitgelaten over een uitspraak van zijn partijvoorzitter Bart De Wever. Die vindt dat de ouders van Mawda, het tweejarige meisje dat bij een achtervolging stierf door een politiekogel, ook een verantwoordelijkheid hebben.

'Ouders hebben hun verantwoordelijkheid, maar of je dat in deze situatie op deze manier moet zeggen? Persoonlijk heb ik daar vraagtekens bij, ik zou dat dus nooit doen', reageert Peumans woensdag. 'Ik zie nu dat allerlei mensen dit proberen te recupereren op alle mogelijke manieren. Ik zie nu advocaten die optreden. Op het lijk van een klein kind dit soort verhalen brengen, dat is mijn stijl niet. Ik hou daar niet van, ik vind dat je daar heel sereen mee moet omgaan.' Peumans wijst erop dat het om ieders kind of kleinkind had kunnen gaan.