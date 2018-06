Petra De Sutter (Groen): 'Abortus moet uit strafwet'

Petra De Sutter is de eerste transvrouw in de Belgische politiek. Naast senator voor Groen is De Sutter hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het UZ Gent. In oktober doet ze een gooi naar het burgemeesterschap in haar dorp Horebeke.

U wil het debat over abortus heropenen. Leg eens uit.

PETRA DE SUTTER: We moeten abortus uit de strafwet halen. Abortus is nog steeds verboden, maar vrouwen worden niet vervolgd als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je geeft zo een slecht signaal. Je zegt nog steeds dat die vrouwen fout zijn. Dat kan zorgen voor ingrijpende schuldgevoelens.

Is Zuhal Demir (N-VA) een goede staatssecretaris voor Gelijke Kansen?

DE SUTTER: Zij realiseert wel een en ander. Maar zij moet werken binnen het kader van haar partij. De strijd tegen discriminatie is geen prioriteit daar. Ik vind het spijtig dat ze weigert praktijktesten in te voeren op de arbeids- en woningmarkt. Een groene staatssecretaris zou zeker meer realiseren.

Haar partij krijgt het verwijt holebirechten te gebruiken om de islam aan te vallen. Volgt u dat?

DE SUTTER: Of dierenrechten. Dat wordt ook gezegd. Ik vrees dat bepaalde N-VA'ers het spel inderdaad strategisch spelen. Ik betreur dat. Als je solidair bent met één minderheid, moet je solidair zijn met àlle minderheden. Anders is dat selectieve solidariteit. Dat zie ik bij sommige N-VA'ers, de voorzitter in de eerste plaats: opkomen voor holebirechten en tegelijk uitspraken doen die kwetsend zijn voor een andere minderheid. Ik kan zoiets niet plaatsen. Ik strijd voor àlle minderheden.

Uit onderzoek blijkt dat twintig procent van de Vlaamse LGBTleerlingen niet naar toilet durft op school.

DE SUTTER: Dat zegt genoeg, hè. Men is nog steeds bang om verstoten te worden. Ik ken vier transgenders die het voorbije jaar zelfmoord pleegden. De jongste was achttien jaar. (zwijgt even) Ik pleit voor genderinclusieve toiletten. Alle symboliek moet verdwijnen. Ik zie de X als niet meer dan een tussenoplossing. Dat moet wel gepaard gaan met comfort. Vrouwen mogen niet het gevoel krijgen dat ze belaagd kunnen worden.

De dag dat mannen zwanger kunnen worden, wordt dat de ultieme dag voor gendergelijkheid?

DE SUTTER: Vrouwen worden inderdaad gediscrimineerd door de voortplanting, zeker op de arbeidsmarkt. De dag komt dat mannen zwanger kunnen worden. Ik voorspel dat we binnen twintig jaar de eerste baarmoedertransplantatie doen bij een man. Maar dat zal een groot debat vragen. Ik heb zelf ook ethische twijfels. Ik weet ook niet of vrouwen daar zo gelukkig mee zullen zijn. Ik denk dat zij de zwangerschap gaan claimen als iets van hen. En ze hebben een punt.