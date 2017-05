Peter Wouters voorgedragen als nieuwe voorzitter beweging.net

De raad van bestuur van beweging.net heeft donderdag beslist om de 47-jarige Peter Wouters voor te dragen als opvolger van algemeen voorzitter Patrick Develtere. Dat meldt de koepel van christelijke werknemersorganisaties donderdagavond. Op zaterdag 3 juni moet de voordracht bekrachtigd worden met een stemming op de algemene vergadering van beweging.net.

Wouters is momenteel opleidingshoofd bachelor in sociaal werk, Campus Sociale School Heverlee (UCLeuven-Limburg). Hij behaalde een master in het sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven. Hij wordt volgens beweging.net geapprecieerd voor zijn vele innovaties op het vlak van bewegings- en vrijwilligerswerk.

Wouters volgt Develtere op, die aan de slag gaat als adviseur Sociale Zaken en Internationale Samenwerking bij het European Political Strategy Centre (EPSC) van de Europese Commissie.