Peter Mertens: 'Antwerpen heeft een revolutie nodig'

Peter Mertens (48) staat tien jaar aan het roer van de PVDA. 'We zijn gegroeid van 1.500 leden naar 15.000 leden, van een handvol mandatarissen naar 52 mandatarissen. Dat is een duidelijke trend,' zegt hij in De Zondag. 'Ik verwacht dat die zich doorzet na oktober. Onze ambitie is duidelijk: wij willen doorbreken in twintig centrumsteden.'

Mertens ziet externe en interne factoren voor die groei. Extern wijst hij op de bankencrisis en de val van de sociaaldemocratie. Intern wijst hij op zijn koerswijziging. 'Als wij niet waren afgestapt van de grote dogma's en het belerend vingertje, dan was die groei er niet gekomen. We hebben tegelijk hard geïnvesteerd in onze studiedienst, met succes. Zie onze impact op het pensioendebat, zie de afschaffing van de Turteltaks. Wij zijn authentiek links, en dat slaat aan. Sociologisch gezien moeten wij tien procent van de stemmen kunnen halen.'

Armoede

Armoede is prioriteit nummer één voor PVDA, zegt Mertens. 'We hebben bijna negenduizend Antwerpenaren bevraagd, en dat kwam naar buiten als eerste prioriteit. Terecht. Armoede is een groot probleem in deze stad. Dat heeft te maken met het beleid.

'Neem het woonbeleid. Een appartementje met twee slaapkamers kost al snel 800 euro per maand. Dat is onbetaalbaar voor veel mensen. Wij pleiten voor investeringen in moderne sociale woningbouw. Amper drie van de negen districten halen de Vlaamse drempel van negen procent sociale woningen.

'Ook de rusthuizen zijn te duur. Wij willen een maximumfactuur van 1.200 euro. Het probleem van deze stad is dat de grote projectontwikkelaars het woonbeleid bepalen.'

N-VA versus SP.A

De PVDA-voorzitter vindt dat in Antwerpen de voorbije weken de aandacht te veel werd afgeleid 'van het echte debat'. Mertens: 'N-VA kiest voor het trickle-down model. Zij willen eerst de rijken tevreden stellen, en geloven dat dat op termijn iedereen ten goede zal komen. Daarom mogen de grote projectontwikkelaars, die alleen bezig zijn met rendement, hun gang gaan. Dat is kiezen voor een stad op centenmaat. Ik wil een ander model, een stad op mensenmaat.

'De overheid moet zelf een visie ontwikkelen en durven ingaan tegen de vastgoedmarkt: geen hoge torens, maar sterke wijken met bibliotheken, scholen en groen. Als we niet afremmen, ziet Antwerpen er binnen twintig jaar uit zoals Brussel-Noord. Die wijk heeft ook haar ziel verkocht aan meedogenloze projectontwikkelaars.'

Wil hij mee besturen in Antwerpen? 'Ja, maar alleen op basis van een grote paradigmashift. Deze stad heeft een revolutie nodig'.