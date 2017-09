Peter Mertens: 'Alle onheil dat premier Michel ons verwijt, is hij zelf aan het realiseren'

Peter Mertens zal zijn plannen uit de doeken doen tijdens ManiFiesta, het jaarlijkse festival van de PVDA, Solidair en Geneeskunde voor het Volk.

De PVDA wil dat het pensioen minstens gelijk is aan drie vierde van het vroegere loon, met een minimum dat opgetrokken moet worden naar 1.500 euro. Het geld moet gehaald worden bij een vermogensbelasting.

Het zit Mertens, schrijft De Zondag, niet lekker dat premier Charles Michel vorige week op de familiedag van de MR waarschuwde voor de terugkeer van het communisme, 'dat de individuele vrijheden vernietigt en altijd leidt tot meer armoede en sociale achteruitgang'.

De PVDA wil het verschil in de verf zetten. Michels regering kibbelde vorige week over het pensioen voor vijftigplussers, zegt Mertens: 'Alle onheil dat hij ons verwijt, is hij zelf aan het realiseren'.