Per dag worden er drie bussen van De Lijn geflitst

De bussen van De Lijn maakten vorig jaar in totaal 1.110 snelheidsovertre­dingen. 'De gemiddelde Vlaming doet het een pak slechter dan de buschauffeurs', zegt De Lijn maandag in De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

'Dat klinkt veel', geeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) toe, 'maar De Lijn staat wel in voor ongeveer 30.000 ritten per dag. Een buschauffeur begaat afgerond minder dan 1 overtreding per 100.000 gereden kilometers. Wie van ons kan dat zeggen? Ik zal eerlijk spreken voor mezelf: dat haal ik niet.'

Woordvoerster Astrid Hulhoven benadrukt dat De Lijn nauwgezet een individueel dossier bijhoudt van alle chauffeurs en dat de chauffeurs als het echt de spuigaten uitlooptn zelfs teruggestuurd worden naar de rijschool. 'Onze chauffeurs zijn doordrongen van de verkeersveiligheid', klinkt het. Dat neemt niet weg dat het nog altijd beter kan. Daarom dringt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) bij Weyts aan om intelligente snelheidsbegrenzers in te bouwen op de bussen. Die laatste ziet daar voorlopig echter geen heil in.