Pensioenen: uitzondering werkloze 50-plussers in KB, bevestigt Bacquelaine

Dat heeft de minister vandaag in de Kamer verklaard. Tijdens een gedachtewisseling verweten meerderheid en oppositie elkaar onrust te stoken.

Verwarring

Enkele weken geleden ontstond ophef omdat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine aan de Raad van State advies had gevraagd over een maatregel waarbij 50-plussers die meer dan een jaar werkloos zijn, zouden terugvallen op een basisbedrag voor hun pensioenopbouw. De communicatie daarover verliep dermate verwarrend, dat het onduidelijk was of het al dan niet om een besliste maatregel ging. Het kernkabinet besliste vorige week dat voor vijftigplussers niets zou veranderen, maar dat via overleg met de sociale partners en de gewesten vooral zou worden ingezet op hun activering. N-VA liet echter bijna onmiddellijk verstaan dat het dossier wat hen betreft snel weer op de regeringstafel moet belanden.

Veranderen

'De uitzondering voor vijftigplussers is opgenomen in het KB', verklaarde minister Bacquelaine vandaag in de bevoegde Kamercommissie. Of dat de rest van de legislatuur zo zal blijven, zoals de oppositie wilde weten, verduidelijkte de liberaal niet.

'In tegenstelling tot Venezuela zijn KB's bij ons niet eeuwigdurend. Als de partijen dat beslissen, kunnen ze veranderen', merkte Commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op. Gezien het verzet van Open VLD en CD&V tegen de maatregel, lijkt die kans echter klein.