Pensioendebat is nog niet voorbij. 'Wij gaan daarop terugkomen', aldus De Wever

Er mag binnen de federale regering dan wel een akkoord zijn om op dit moment niet te raken aan het pensioen van vijftigplussers die in de werkloosheid verzeilen, daarmee is dan ook zowat alles gezegd. In De Zevende Dag en VTM NIEUWS lieten de drie voorzitters van de Vlaamse partijen in de regering hun licht schijnen over het pensioendebat. CD&V en Open VLD staan daarbij diametraal tegenover N-VA.

Vanop het familieweekend op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke deed Bart De Wever (N-VA) zijn visie uit de doeken voor de camera's van VTM NIEUWS. 'Iedereen die vandaag een pensioen heeft, mag gerust zijn: daar komen we niet aan. Maar de vraag is: wat doen we morgen? Als morgen iemand in werkloosheid vervalt, is het dan normaal dat die nog altijd hetzelfde pensioen opbouwt?' De partijvoorzitter nam de vrijheid om die vraag zelf te beantwoorden: 'Neen, je moet die stelsels durven veranderen, anders worden de pensioenen onbetaalbaar.'

Dat is nochtans niet wat volgens CD&V afgesproken werd. In de studio van De Zevende Dag had CD&V-voorzitter Wouter Beke vanochtend al gereageerd op de houding van N-VA. Er waren, aldus Beke, twee duidelijke afspraken. 'Werken moet altijd meer beloond worden dan niet werken. Daar is ook consensus over.' Over de hervorming van het pensioen van werkloze vijftigplussers zei hij: 'We gaan dat niet doen door te sanctioneren maar door te activeren.' Daarmee echode Beke de woorden van CD&V-vicepremier Kris Peeters eerder deze week.

In de studio van VTM NIEUWS was Gwendolyn Rutten (Open VLD) dan weer de politieke gast van de week - Rutten, die precies een week geleden John Crombez verweet 'klinkklare onzin' te verkondigen toen hij zei dat de regering het pensioen van werkloze vijftigplussers wou hertimmeren. Toen al was duidelijk dat Open VLD dat debat niet wou openen, al was dat volgens waarnemers ook omdat Rutten gezichtsverlies zou lijden als de regering die hervorming toch zou doorvoeren.

'Het is een debat dat natuurlijk nooit gesloten is. Alleen is het zo dat je daar op een menselijke manier naar moet kijken.' Het argument van N-VA dat de betaalbaarheid van de pensioen in het gedrang komt, noemde ze een 'een heel cijfermatige benadering.'

'Verschillende partijen hebben verschillende standpunten. De lijn van N-VA is een zeer harde lijn die voorbijgaat aan de menselijkheid,' zei Rutten. Eerst moet werk gemaakt worden van activering en bijscholing, pas daarna kan eventueel de discussie nog gevoerd worden, klonk het. De deur is bij de liberalen dus - voorlopig - dicht.

Maar Rutten had ook gehoord wat Bart De Wever enkele minuten eerder vanuit Wachtebeke daarover dacht. 'Ik noteer dat, ik vind dat jammer. Dit is ons standpunt, wij gaan daarop terugkomen, en we zullen zien of we eensgezindheid kunnen bereiken - wie weet in een groter pakket. Is dat niet het geval, dan zullen we dat aan de kiezer moeten voorleggen.'