Penitentiair verlof Michel Lelièvre stuit op onbegrip bij Jean Lambrecks

'Pas nadat de beslissing genomen was, zijn we ingelicht over het penitentiair verlof van Michel Lelièvre. Wij als nabestaanden of slachtoffers hebben daar geen zeg in. Het is wat het is. We moeten het ondergaan. Uiteraard stuit dit op veel onbegrip.' Dat zegt Els Schreurs, de partner van Jean Lambrecks. Donderdag meldde VTM NIEUWS dat de handlanger van Marc Dutroux al een dag en een nacht op vrije voeten is geweest.

'Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft kunnen wij onze stem niet laten horen. Daar worden we niet bij betrokken. Op voorhand waren wij dus niet op de hoogte. Pas nadat die beslissing genomen was, zijn we via het justitiehuis in Hasselt op de hoogte gebracht. Het is in ons land zo voorzien in de wettelijke bepalingen. Het is wel al meer dan een maand geleden dat we in kennis zijn gesteld,' legt de partner van de vader van Eefje uit.

De 46-jarige voormalige kompaan van Dutroux kreeg in totaal 25 jaar celstraf voor de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Binnen drie jaar heeft hij zijn straf volledig uitgezeten voor de ontvoeringen. Lelièvre kreeg dus van het gevangeniswezen de toelating om de gevangenis van Itter voor het eerst voor een dag en een nacht te verlaten, zodat hij zich kon voorbereiden op zijn nakende vrijlating. Aan zijn uitgaanspermissie waren wel voorwaarden verbonden. Hij moest wegblijven uit Belgisch- en Nederlands-Limburg en Vlaams-Brabant. Ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en Ans waren verboden gebied.