Peeters wil ook transparantie over loon politici bij nv's

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het voorstel van Peeters komt er na de onthullingen in het Publifin-verhaal van vorige week. Toen bleek dat er rond de intercommunales ook een ondoorzichtig kluwen hangt van nv's en dochterondernemingen.

Bedrijven die gefinancierd worden met publieke middelen moeten transparantie bieden, ook op vlak van verloning bestuurders (1/3) -- Kris Peeters (@peeters_kris1) February 14, 2017

Daarom voorstel om vr ondernemingen waarin overheid meerderheidsparticipatie heeft, vergoedingen van alle bestuurders bekend te maken (2/3) -- Kris Peeters (@peeters_kris1) February 14, 2017

Dit is mogelijk via herziening #codeDaems en aanpassing art. 100 van Wetboek Vennootschappen (3/3) -- Kris Peeters (@peeters_kris1) February 14, 2017

"Momenteel zijn er twee codes rond transparantie in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven: de code-Daems en de code-Buyse. Die zijn verdienstelijk maar houden geen verplichte aangifte in", zegt Peeters. "Via een aanpassing in het economische wetboek zou het mogelijk zijn om ondernemingen waarin de overheid een meerderheidsparticipatie heeft, te verplichten tot het bekendmaken van de uitgekeerde vergoedingen aan uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders", klinkt het nog op het kabinet van de vicepremier.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) liet al weten het voorstel te willen bekijken.