Peeters voert verplichte checklist in voor verkopers tweedehandsauto's

Uit controles van de Economische Inspectie blijkt dat autohandelaars vaak een loopje nemen met de regels rond garantie. De dienst voerde tussen oktober 2017 en maart 2018 151 controles uit bij verkopers van tweedehandswagens. Daarbij stelde ze bij 88 ondernemingen in totaal 257 inbreuken vast.

Wegens het hoge aantal inbreuken heeft Peeters in overleg met Traxio een koninklijk besluit uitgewerkt dat de bestaande wetgeving aanvult en verduidelijkt. Zo komt er een vernieuwd modelcontract en een verplichte checklist.

'Voor elk onderdeel van het voertuig wordt aangegeven of het onderdeel in orde is, sporen van slijtage vertoont, of te herstellen is', zegt de minister. 'De consument zal daardoor veel duidelijker dan vandaag weten welke garantie hij kan verwachten.'