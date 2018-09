Peeters na beschuldigingen De Wever: 'Antwerpen verdient meer sérieux'

Peeters is niet opgezet met de recente uitspraken van De Wever en De Backer. De Wever waarschuwde maandagochtend voor mogelijke politieke beïnvloeding door de drugswereld in Antwerpen. De N-VA-lijsttrekker noemde geen namen of partijen, maar sprak even later wel over 'een vicepremier die op de Turnhoutsebaan een winkel is binnengestapt die eigendom is van iemand die is veroordeeld voor wapenhandel, mensenhandel en drugshandel'.

'Recente uitspraken van Bart De Wever en Philippe De Backer zijn not done,' schrijft Peeters. 'Antwerpen verdient meer sérieux dan dat. Moeten campagne op hoger niveau voeren en echte oplossingen vinden voor de uitdagingen in 't Stad.'

Opvallend is dat Peeters ook De Backer kapittelt. De Antwerpse liberaal had vorige week in de krant Le Soir gezegd dat De Wever hem 'emotioneel ongeschikt lijkt om een stad als Antwerpen te leiden'.