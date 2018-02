Peeters: 'Geen systematische screening van alle havenarbeiders'

Werkgevers en werknemers kunnen volgens Peeters best samen bekijken hoe ze het risico kunnen aanpakken en hoe ze signalen kunnen opvangen van rekrutering door criminele bendes. Een systematische screening van alle havenarbeiders ziet hij in de toekomst niet zitten. 'Dat is overshooting want je gaat ook mensen screenen die geen risico stellen', zegt Peeters. 'Anderzijds zijn er ook niet-havenarbeiders die kunnen gerekruteerd worden in de drugshandel.'

Peeters leek met zijn reactie niet zozeer naar de inhoud van het Stroomplan te verwijzen, maar naar de uitspraken van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) zondag, waarin die pleitte voor een betere screening van havenarbeiders omdat die nu slechts één keer gescreend worden bij hun aanwerving terwijl ze ook nadien nog in contact kunnen komen met criminele organisaties.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat in een reactie weten dat de uitspraken van Peeters in lijn liggen met wat er beslist is in het kader van het Stroomplan. Dat houdt geen screening van alle havenarbeiders in, maar wel een proefproject om havenbedrijven de kans te geven medewerkers in 'corruptiegevoelige functies' beter te laten screenen, ook na de aanwerving.

De politie zal eerst een dreigingsanalyse uitvoeren en die aan de havensector bezorgen, waarna de sector zelf een lijst zal opstellen van de profielen - zowel arbeiders, bedienden als kaderleden - die met de problematiek in aanraking kunnen komen. De functie is daarbij niet het enige criterium, maar ook bijvoorbeeld om welke shift het gaat of met welke gevoelige informatie de persoon in kwestie moet omgaan. Het aanvragen van de screening door de bedrijven is niet verplicht, maar gebeurt vrijwillig.

De havensector is de eerste waarvoor het screeningsysteem in een pilootproject wordt toegepast. Volgens het kabinet van minister Jambon volgen er later nog andere sectoren.

In het Antwerpse Havenhuis is woensdag het langverwachte Stroomplan voorgesteld, dat een geïntegreerde aanpak van de aan de haven gelinkte drugscriminaliteit moet realiseren. Er komt een taskforce van op termijn zowat 80 medewerkers van de Antwerpse lokale politie, de federale gerechtelijke politie en fiscale en sociale inspectiediensten die samen onder één dak gaan opereren. Het havengebied krijgt ook een eigen 'havenprocureur' die zowel op Antwerps als op Oost-Vlaams grondgebied bevoegd zal zijn.

De taskforce krijgt de naam Kali-team mee, naar een hindoegodin die boze geesten bestrijdt maar ook met een knipoog naar de Colombiaanse stad Cali waar drugskartels erin slaagden op alle niveau's te infilteren. 'Daar zijn we in Antwerpen gelukkig nog lichtjaren van verwijderd', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Maar het stijgende cashvolume van drugsbendes zorgt er wel voor dat zij de stad en samenleving kunnen ontwrichten. Voor heel wat jongeren is er bijvoorbeeld een soort parallel leven dat zich aanbiedt, een perspectief op snel geldgewin in de plaats van hard te knokken om kansen te grijpen. Het Kali-team moet net dat bestrijden, door malafide businessmodellen te kraken.'

Aan het hoofd van de taskforce komt Stanny De Vlieger, de topman van de federale gerechtelijke politie Antwerpen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk, omdat drugsbendes steeds meer de mazen van het net opzoeken tussen de bevoegdheden en prioriteiten van verschillende diensten die hen bestrijden. 'De overlast van drugscriminaliteit in de stad Antwerpen is de voorbije jaren al fors teruggedrongen, maar er is meer nodig om te strijden tegen de clans die hand- en spandiensten leveren aan de internationale kartels', zegt hij. 'Zij switchen tussen de boven- en onderwereld en het is daar dat we hen moeten klissen.'

Er komt ook een proefproject rond het screenen van havenmedewerkers. 'Bepaalde functies, en dan gaat het niet alleen over havenarbeiders, zijn erg corruptiegevoelig', zegt Jambon. 'Bedrijven die dat willen, zullen via een federale instantie - de Nationale Veiligheidsoverheid - de kans krijgen mensen voor die functies te screenen.' Niet alleen politie, parket en andere overheidsdiensten moeten beter gaan samenwerken, er wordt ook werk gemaakt van meer akkoorden met buitenlandse diensten, zowel in Zuid-Amerika - de 'bronlanden' van de massaal in Antwerpen binnengebrachte cocaïne - als in landen waar het malafide geld naartoe stroomt zoals Marokko.

Daarnaast wordt de douane versterkt met 30 extra medewerkers op het terrein en bij de ondersteunende diensten en met modernere scanners om drugspartijen in containers op te sporen. De boetes voor operatoren die voor controle geselecteerde containers niet bij de douane aanbieden, gaan volgens minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt (N-VA) ook omhoog, hardleerse operatoren zullen daarvoor gedagvaard kunnen worden. Vanuit gerechtelijke hoek heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de aanstelling mogelijk gemaakt van 'havenprocureurs'.

Een team van vijf gespecialiseerde substituten van het parket van Antwerpen is vanaf nu bevoegd om ook op te treden op Oost-Vlaams grondgebied en binnenkort zullen ook magistraten van Oost-Vlaanderen in Antwerpen kunnen optreden. De rechtbank van Antwerpen zal exclusief bevoegd worden gemaakt om havencriminaliteit te behandelen.

Het parket van Antwerpen laat intussen weten dat de capaciteitsverhoging bij politie- en inspectiediensten ook een soortgelijke uitbreiding op parketniveau als gevolg zal moeten hebben. Het parket stelt ook dat er in het kader van het Stroomplan nog bijzondere aandacht zal moeten gaan naar de doorlooptijden van onderzoeken en naar het uitvoeren van verbeurdverklaringen en opgelegde geldboetes.