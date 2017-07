Peeters belooft elke Belg een job: Muyters steunt ambitie voor Vlaanderen, maar vraagt ook federale stappen

Deze belofte betekent dat de werkloosheidsgraad moet zakken naar 3 procent, het percentage dat doorgaans als volledige werkgelegenheid geldt. Nul procent is onmogelijk, omdat altijd enige tijd nodig is alvorens ontslagen werknemers en nieuwkomers op de jobmarkt een geschikte baan vinden.

Volledige tewerkstelling is volgens minister Peeters op termijn realistisch. In het eerste kwartaal bedroeg de werkloosheidsgraad in ons land 7,6 procent, en volgens de vooruitzichten van het Planbureau zakt hij tegen 2018 tot 6,6 procent. Om tot 3 procent te geraken zijn er volgens Peeters nog eens 240.000 jobs nodig, boven op de 216.000 banen die er volgens ramingen deze regeerperiode bij komen.

Net als de Duitse bondskanselier Angela Merkel mikt Peeters op 2025 om de volledige werkgelegenheid te realiseren.

De werkgevers willen net als Peeters ook naar een volledige tewerkstelling, maar stellen zich vragen bij de haalbaarheid van het voorstel. 'We willen natuurlijk niets liever. Maar het zal in elk geval nog heel wat voeten in de aarde hebben', meent VBO-topman Pieter Timmermans.

Delen Natuurlijk willen we daarin mee. Maar dan is er wel een bedrijfsvriendelijker klimaat nodig. Hans Maertens, Voka

De werkgevers zien onder meer een struikelblok in de groeiende arbeidskrapte, en ook het ondernemingsklimaat is nog niet bedrijfsvriendelijk genoeg. Hans Maertens van Voka is tevreden met het voorstel van de minister, maar houdt toch een slag om de arm. 'Natuurlijk willen we daarin mee. Maar dan is er wel een bedrijfsvriendelijker klimaat nodig', meent hij. De Voka-topman denkt dan onder meer aan lagere loonkosten, meer flexibiliteit en het opdrijven van de competitiviteit. 'Als we er 100 procent voor willen gaan, dan moet de regering die maatregelen ook durven nemen', zegt hij.

Zowel Maertens als Timmermans zien ook een probleem in de groeiende arbeidskrapte. Voor sommige jobs, waar vooral technisch geschoolde mensen voor nodig zijn, vinden Belgische bedrijven amper nog geschikt personeel. 'Die 'mismatch' oplossen wordt niet eenvoudig. Maar het is goed dat de ambitie er is', besluit Timmermans.

'Grondige hervorming van het arbeidsrecht'

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gelooft dat Vlaanderen tegen 2025 volledige tewerkstelling kan realiseren. Maar om dat mogelijk te maken moet ook het federale niveau een aantal belangrijke stappen zetten, zoals een verlaging van de vennootschapsbelasting en een modernisering van het arbeidsrecht. Dat zegt minister Muyters in een reactie op de uitspraken van zijn federale collega Kris Peeters.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft dat die ambitie voor volledige tewerkstelling terecht is, althans voor Vlaanderen. Voor Wallonië en Brussel lijkt dat minder zeker. Maar om die ambitie te realiseren, moet er volgens Muyters ook op federaal vlak ingegrepen worden. "Vlaanderen heeft sterk geïnvesteerd in innovatie en in het versterken van de concurrentiekracht van onze bedrijven. We roepen de federale regering op de nodige incentives te geven om dat beleid te versterken. We denken daar bijvoorbeeld aan de verlaging van de vennootschapsbelasting", klinkt het op het kabinet-Muyters.

Verder vindt de N-VA-minister dat er werk moet worden gemaakt van een grondige hervorming van het arbeidsrecht. Dat verouderde arbeidsrecht moet "gemoderniseerd en flexibeler" worden.