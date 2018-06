Peeters: 'Als Arco-oplossing er niet van komt, is het omdat De Wever dat niet wil'

Afgelopen zondag had N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn vrees uitgesproken dat er geen oplossing voor Arco gevonden kan worden die juridisch waterdicht is. Een compensatie voor de gedupeerde spaarders moet groen licht krijgen van de Europese Commissie, omdat er een risico is op verboden staatssteun. De Wever en zijn Open Vld-collega Gwendolyn Rutten vrezen dat een oplossing die de juridische toets van Europa doorstaat er niet kan komen.

CD&V-vicepremier Kris Peeters betreurt die uitspraken. 'Als het er niet van komt, is het omdat Bart De Wever dat niet wil', zei Peeters aan Villa Politica. 'Wanneer we daar binnen de regering werk van maken, ben ik ervan overtuigd dat het lukt. Het is een kwestie van politieke moed en wil eerder dan een juridische of financiële kwestie'.

Peeters merkte op dat de oplossing voor Arco in het regeerakkoord staat. 'Pacta sunt servanda', aldus de CD&V-vicepremier.