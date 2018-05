Pedro Brugada op Open Vld-verkiezingslijst Oostende

Dat het lijsttrekkerschap binnen Open Vld in Oostende naar Bart Tommelein gaat, is al een tijdje geweten. Donderdag presenteerde hij de complete lijst waarmee zijn partij naar de kiezer trekt. Het wordt een open lijst.

Maar liefst 26 nieuwe gezichten versterken de lijst van Bart Tommelein, 18 onder hen hadden geen partijpolitieke binding. Een kwart van de lijst is jonger dan 35 jaar en er staan meer vrouwen dan mannen op de lijst. Maar de opvallendste naam die donderdag genoemd werd was die van cardioloog Pedro Brugada. De dokter was eerder al actief in de politiek, niet in Oostende, maar in Lede. Nu kiest hij resoluut voor de badstad. 'Oostende is mijn nieuwe thuishaven. Er zijn heel wat uitdagingen op sociaal en economisch vlak. Als OCMW-raadslid in Lede heb ik ervaren dat je de samenleving wel degelijk positief kan veranderen. Je kan voor de stad en haar inwoners iets betekenen. Dit engagement wil ik ook in Oostende opnemen. Ik zet daarom mijn schouders onder het positieve project van Bart Tommelein', aldus de 66-jarige cardioloog.

Lijsttrekker Tommelein gaf nog mee dat hij vooral wil inzetten op een open communicatie, op armoedebestrijding en op veiligheid. Hij wil ook de belastingen herbekijken. 'Samen met dit energieke team ga ik graag de strijd om de stem van de kiezer aan. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze aanpak het bestuur van onze stad, de Oostendenaar en Oostende zelf kunnen versterken', aldus Bart Tommelein.

Het belooft een open strijd te worden in Oostende tussen Bart Tommelein, Johan Vande Lanotte (Stadslijst), Björn Anseeuw (N-VA) en Wouter De Vriendt (Groen).