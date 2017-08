Paul De Grauwe over het Zomerakkoord: 'Weinig inhoud, veel lucht'

Bij de presentatie werd het Zomerakkoord niet enkel op applaus van de regeringsleden onthaald. Ook commentatoren waren aangenaam verrast dat de regering-Michel erin was geslaagd om een akkoord af te kloppen over enkele netelige dossiers. Maar naarmate de zomer vorderde, klonken meer kritische stemmen. Zo ook die van Paul De Grauwe. De professor aan de London School of Economics begrijpt niet waarom de regering zich zo triomfantelijk op de borst klopt.

...