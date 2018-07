Patrick Lefevre: 'Op mijn grafzerk gaan ze niet zetten: hij won nooit de Tour'

Het is zijn 34e Ronde van Frankrijk, en eigenlijk kijkt Patrick Lefevere er niet naar uit. Te hectisch, te veel rondhangen met invités, terwijl de ceo van de uiterst succesvolle Quickstepploeg wel wat anders aan zijn hoofd heeft: de Tour is namelijk ook de officieuze start van de transferperiode en Lefevere blijft altijd op zoek naar een goeie deal. 'Volgens het reglement mogen wielerploegen pas vanaf begin september contracten tekenen, maar uiteraard starten de onderhandelingen vroeger', vertelt Lefevere. 'In principe heb ik deze zomer weinig transferzorgen. De vier sterkhouders - Bob Jungels, Philippe Gilbert, Fernando Gaviria en Julian Alaphilippe - liggen vast en onze jonge mannen, die zo verrassend goed presteren, ook. De enigen die zorgen baren, zijn Niki Terpstra en Yves Lampaert. Ze lijken van plan bij te tekenen, maar ik begrijp dat ze de markt willen verkennen. Terpstra zeker: die is 34, won de Ronde van Vlaanderen en de E3-prijs. Zo iemand kun je niet kwalijk nemen dat hij informeert naar wat andere teams betalen.'

