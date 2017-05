Patiënten worden mondiger volgens verpleegkundigen

Zo'n 93 procent van de 800 ondervraagde verpleegkundigen merkt dat zowel patiënten als hun families (96 procent) veeleisender zijn geworden. Verpleegster Hanane Akaouch licht dat toe. "Ik merk dat patiënten vooral argwanender zijn geworden. Via het internet zoeken ze medische informatie op en zo weten ze meer. Als ik de patiënt dan behandel, stellen ze meer vragen dan vroeger", zegt ze.

Volgens Kris Vaneerdewegh, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Nederlandstalige Kamer van de AUVB, is dat vooral positief. "Dit is een goede zaak omdat patiënten op deze manier actief aan hun herstelproces kunnen meewerken. Het is wetenschappelijk aangetoond dat actieve betrokkenheid van patiënten tot een betere patiëntveiligheid en therapietrouw leidt."

De resultaten van de bevraging tonen ook aan dat 9 op de 10 verpleegkundigen fysieke klachten hebben. Het gaat dan vooral om rugpijn (69 pct), oververmoeidheid (36 pct) en schouderpijn (35 pct). Vaneerdewegh beaamt dat. "De AUVB pleit ervoor om verpleegkundige als een zwaar beroep te erkennen door de onregelmatige werkuren en omdat er heel wat tilwerk dient te gebeuren." Volgens de voorzitter zijn rugklachten veelvoorkomend in de verpleegkunde.