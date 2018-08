Pascale Peraïta geeft mandaten niet aan, Koen Kennis Vlaams mandatenkampioen

6.290 mandatarissen bekleden een politieke functie, zo blijkt uit de jaarlijkse studie van de gespecialiseerde website Cumuleo naar het cumuleren van mandaten. Eén van de politici die vorig jaar noch een mandatenlijst, noch een vermogensaangifte indienden, is de in opspraak geraakte Pascale Peraïta (ex-PS), de voormalige voorzitter van het Brusselse OCMW en gewezen directrice van de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial.

De lijsten met mandaten, functies en beroepen die in 2017 uitgeoefend werden, zijn bekendgemaakt door het Rekenhof en verschenen dinsdag in het Staatsblad. In totaal telt Cumuleo 145 inbreuken op de aangifte van mandaten, of 21 meer dan in 2016. Het aantal inbreuken op de aangifte van vermogen steeg van 48 naar 72.

De mandatarissen die in gebreke blijven, zijn vooral lokaal actief. De bekendste naam is die van Pascale Peraïta, die in volle Samusocial-crisis moest opstappen bij de daklozenorganisatie, ontslag nam als Brussels OCMW-voorzitter en uit de PS gezet werd. Wie ook een belletje doet rinkelen, is Antwerps schepen en voormalig Vlaams parlementslid Caroline Bastiaens (CD&V), die in 2017 geen vermogensaangifte indiende.

Mandatenkampioen

Nu de mandatenlijsten gepubliceerd werden, zullen die door Cumuleo in een overzicht gegoten worden. De kranten De Tijd en L'Echo konden al becijferen dat PS-schepen Eliane Daels uit Evere de absolute mandatenkampioen is, met 29 betaalde mandaten. In Vlaanderen bekleedt de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) 18 betaalde en 18 onbetaalde mandaten.

In totaal werden in 2017 zo'n 19.000 betaalde mandaten opgenomen. Volgens de kranten hebben bij lokale partijen veel mandatarissen extra postjes verzameld, maar schrapten de traditionele partijen honderden betaalde mandaten. Dat zou het resultaat zijn van de schandalen rond Samusocial, Publifin en Publipart.

Bij zijn eerste analyse van de mandaten in 2017, heeft Cumuleo ook een studie gevoegd naar het cumuleren van mandaten in België sinds 2004. Daaruit blijkt dat Franstaligen meer mandaten cumuleren dan Nederlandstaligen (gemiddeld 7,56 tegenover 6,66), wat hoofdzakelijk komt door het verschil in onbezoldigde mandaten.

Mandaten per partij

Wat het aantal bezoldigde mandaten betreft, is er geen significant verschil. Uitgesplitst per partij worden de meeste mandaten gecumuleerd bij de PS (8,13), de MR (7,52), SP.A (7,19), het CDH (7,18) en DéFI (6,82). De SP.A voert de ranglijst aan van de partijen waar de meeste bezoldigde mandaten worden gecumuleerd (3,75), voor de PS (3,67), de MR (3,63), DéFI (3,60) en Open VLD (3,56).

Op het provinciale niveau wordt het meest gecumuleerd. Provinciaal gedeputeerden oefenen gelijktijdig gemiddeld 20,65 mandaten, functies en beroepen uit, waarvan de meeste onbezoldigd (gemiddeld 14,84). Burgemeesters cumuleren gemiddeld 8,94 mandaten (4,2 bezoldigd en 4,76 onbezoldigd), schepenen gemiddeld 6,42 mandaten (3,05 bezoldigd en 3,37 onbezoldigd).

Het is overigens de laatste keer dat Cumuleo de aangifte van mandaten midden augustus verspreidt. In de toekomst zouden de verklaringen elk jaar in februari bekend moeten worden gemaakt voor de mandaten die twee jaar voordien werden uitgeoefend. Zo zouden de mandaten uit 2018 in februari 2020 bekend moeten worden. Bij de nieuwe aangiften zullen ook de vergoedingen worden opgenomen. Het wetsvoorstel dat alles vastlegt, zit in de laatste fase van de parlementaire behandeling, luidt het bij Cumuleo. De mensen achter Cumuleo betreuren het feit dat de publicatie van de mandatenlijsten de facto met zes maanden zal worden uitgesteld. 'De belangrijkste reden van de aangifte is de strijd tegen belangenconflicten. De termijn van bijna twee jaar tussen het mandaat en de aangifte is er over', luidt het.