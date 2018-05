Pascal Smet (SP.A): 'Ik ben al met doodsbedreigingen naar de politie moeten gaan'

is voor de SP.A minister van Mobiliteit en Openbare Werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vorige week raakte bekend dat hij niet zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 13 minuten en 57 seconden nodig.