Partijbureaus van cdH en MR keuren akkoord anoniem goed

In beide gevallen gebeurde de goedkeuring met unanimiteit. "Akkoord nieuwe meerderheid in Wallonië unaniem goedgekeurd door politiek bureau van cdH, krachtig applaus voor Benoit Lutgen", tweette cdH. Een gelijkaardige boodschap was er dinsdagavond te horen bij de MR. "De raad van MR heeft met unanimiteit ingestemd. Lang applaus voor Olivier Chastel", klonk het in een tweet van de woordvoerder.