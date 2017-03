Partijbestuur CD&V Gent kiest Mieke Van Hecke als lijsttrekker

De beslissing werd niet unaniem genomen, Van Hecke kreeg wel steun van 93 procent van de 47 aanwezigen. "Ik had dit verwacht omdat we dat weloverwogen hebben voorbereid", zegt voorzitster Isabelle Heyndrickx (CD&V). "We zitten met vertegenwoordigingen die democratisch zijn samengesteld, en het feit dat we haar unaniem vanuit het Bureau (dagelijks bestuur) hebben voorgedragen, gaf me vertrouwen." Heyndrickx zegt verder dat Van Hecke zich volledig inschrijft in het nieuwe verhaal dat CD&V aan het schrijven is. "We beginnen dus niet met iets nieuws, maar we zetten ons project verder, en dat is nu met een duidelijke leider aan kop."

Kamerlid en lokaal fractieleider Veli Yüksel, die de lijst bij de vorige verkiezingen trok, vindt Mieke Van Hecke een belangrijke aanwinst voor de afdeling. "Het gaat mij niet om de lijsttrekker te zijn, maar om zoveel mogelijk stemmen en een goed resultaat te behalen om in te breken in deze meerderheid die van het ene naar het andere schandaal fietst, straks een circulatieplan invoert terwijl er nog een referendum volgt, en niet met de echte problemen van de Gentenaars bezig is."

'Tandem vormen'

Mieke heeft een geweldig professioneel parcours afgelegd, waarbij ze respect afdwong bij vriend en vijand, looft Yüksel nog. "Ik heb absoluut geen twijfel dat Mieke een versterking is voor mijn team. Mijn steun heeft ze voor 100 procent. Ik zal samen met haar een tandem vormen en naar de verkiezingen gaan." Over plaatsen op de lijst werd nog niet gesproken, maar Yüksel gaat uit van een prominente plaats en zichtbare rol in de campagne. "Als fractieleider en parlementair lijkt met dat evident."

Filip Van Laecke, die in 2006 de lijst trok, houdt in een eerste reactie een slag om de arm. "Verkiezingen win je niet met een lijsttrekker alleen, maar ook met een sterk team daarrond dat voldoende stemmen kan aanbrengen. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Ik heb in het verleden al meermaals bewezen dat ik veel voorkeursstemmen kan aanbrengen. Ik verwacht dan ook van de partij en duidelijk signaal over welke rol men mij ziet spelen naar 2018 toe. Dan pas zal ik kunnen beslissen of ik in dat verhaal stap of niet."