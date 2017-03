Parlementsleden vragen Moreau stap opzij te zetten bij Nethys

Ze willen op die manier klaarheid over het beleid bij Nethys. De vraag volgt ook op nieuwe informatie over het bedrag dat Moreau daadwerkelijk verdient.

Eerder deze week had Ecolo Moreau al gevraagd de eer aan zichzelf te laten. Zondag volgden drie leden van de Waalse onderzoekscommissie Publifin dat voorbeeld, weliswaar "in eigen naam". Het gaat om Patrick Prevot (PS), die dichtbij partijvoorzitter Elio Di Rupo staat, cdH-fractieleider Dimitri Fourny en Jean-Luc Crucke (MR). Vorige week raakte bekend dat Moreau in 2015 zowat 900.000 euro bruto had opgestreken. Dat bedrag wordt door het trio als disproportioneel bestempeld.

Moreau kondigde eerder aan dat hij opstapte als burgemeester van Ans om zich te concentreren op zijn functie bij Nethys. Hij werd intussen geschorst uit al zijn interne mandaten bij de PS in afwachting van een onderzoek door de deontologische commissie.