Parlementsleden moeten toch betalen voor drank in Kamer

Het Bureau van de Kamer heeft unaniem beslist om drank, zowel alcoholische als niet-alcoholische, betalend te maken in de kamer. Dat maakt Kamervoorzitter Siegfried Bracke bekend in een persmededeling.

'Het Bureau ziet voorts, na het bekijken van de verbruikscijfers, geen reden om het alcoholgebruik verder te beperken. Zo blijkt dat de Kamerleden gemiddeld 3 glazen bier drinken per maand en 2 glazen wijn [drinken]', klinkt het. 'Andere alcoholische dranken worden niet geschonken.'

De deontologische commissie van de Kamer stelde enkele weken geleden voor om gratis alcohol uit het halfrond te bannen na het incident met Luc Van Biesen (Open Vld), die dronken zou zijn geweest toen hij racistische opmerkingen maakte aan het adres van Meryame Kitir (sp.a).

Een verkleuterende maatregel, vonden enkele parlementsleden, onder wie Herman De Croo (Open Vld), die als voorzitter mee de gratis alcohol invoerde. Tijdens lange stemmingen zagen we de Kamerleden vaak verdwijnen naar een van de vele cafeetjes rondom het parlement, om pas nipt op tijd voor de stemming zelf terug te keren. Om die praktijken tegen te gaan, hebben we besloten alcohol dan maar gewoon in het parlement zelf te serveren', zei hij daarover op Radio 1.

Ook in het Vlaams Parlement was er geen plan om gratis alcohol af te schaffen. 'Waarom zou ik dat doen als er geen probleem is?' zei voorzitter Jan Peumans (N-VA) erover in De Standaard.