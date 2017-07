'Parlementen afslanken brengt 150 miljoen euro op'

De afschaffing van de Senaat en het afslanken van de parlementen tot 100 Kamerleden (nu 150) en 80 Vlaams Parlementsleden (nu 124) levert een besparing van 30 miljoen euro per jaar of 150 miljoen euro per legislatuur op. Dat heeft professor economie en beleidsmanagement Lode Vereeck (UHasselt), tevens gecoöpteerd senator voor Open VLD, op vraag van Het Belang van Limburg berekend.

Hij wijst er ook op dat N-VA niet toevallig de grootste pleitbezorger van een 'parlementair dieet' is: het systeem D'Hondt bevoordeelt grote partijen bij de zetelverdeling na de verkiezingen. Kleine partijen als Groen en Vlaams Belang zouden bij zo'n afslanking in Limburg zelfs geen verkozene meer hebben terwijl de effectieve kiesdrempel in die provincie zou stijgen naar 8 procent voor het Vlaams Parlement en 9,2 procent voor de Kamer.

Op basis van de verkiezingsuitslag van 2014 zouden smaakmakers als Kristof Calvo en Björn Rzoska (Groen), Nele Lijnen en Herman De Croo (Open VLD), Raf Terwingen en Eric Van Rompuy (CD&V), Joris Vandenbroucke (SP.A) en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vandaag niet in het parlement zetelen.

De macht van de partijen zou ook toenemen aangezien een partij vaker maar een of twee verkozenen per kieskring zou halen, wat het belang van het lijsttrekkerschap verhoogt. Daarom pleit Open VLD voor de afschaffing van de lijststem, aldus Vereeck.