Parlement van Franstalige Brusselaars blokkeert onbelast bijverdienden

Het wetsontwerp dat toelaat om tot 500 euro per maand onbelast bij te klussen, een paradepaardje van Open Vld uit het Zomerakkoord, was zeer tegen de zin van de Franse gemeenschap en de Cocof, het 72-koppige parlement van de Franstalige Brusselaars. Dat orgaan maakt deel uit van de Franse Gemeenschapscommissie en behartigt dus de belangen van de Franse Gemeenschap in Brussel. De Cocof heeft nu beslist een belangenconflict in te roepen tegen het wetsontwerp voor het onbelast bijverdienen.

De Franstalige Brusselaars zetten het licht vrijdagmiddag op groen. PS, DéFI, cdH en PTB kondigden de motie zonder al te veel problemen goed, Ecolo aarzelde wat over de strategie maar stemde uiteindelijk ook voor. MR, dat federaal in de regering zit, stemde tegen.

De verdere bespreking van het wetsontwerp wordt nu zestig dagen lang stilgelegd. In die periode moeten het federale niveau en de gewesten in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen.