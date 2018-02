Parlement gaat op werkbezoek naar Agentschap Integratie

Een datum is er nog niet.

Bij het agentschap moeten, tot ongenoegen van personeel en vakbonden, 170 mensen afvloeien. Volgens Homans is de ingreep nodig omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen.

Bij de oppositie is echter te horen dat er nog meer dan duizend mensen op een wachtlijst staan voor een traject en dat het agentschap - eerst onder de hoede van Geert Bourgeois (N-VA), daarna onder die van zijn partijgenote Liesbeth Homans - al jarenlang slecht wordt geleid. Een audit zou een en ander kunnen verduidelijken, maar die komt er niet, maakte bevoegd minister Homans vorige week duidelijk.

Omdat er vragen blijven komen over het agentschap, gaan de parlementairen nu zelf ter plaatse. 'Elke fractie mag voorstellen wie ze willen zien, al lijkt het me voor de hand te liggen dat we de directeur en de voorzitter van de raad van bestuur spreken', zegt Nadia Sminate (N-VA).

Over de vermeende wachtlijsten wordt woensdagnamiddag nog gedebatteerd in de plenaire vergadering.