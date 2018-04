Live Parlement bespreekt onderzoeken in F-16-dossier

10:08

Discussie over verloop hoorzitting

'We weten dat de parlementaire controle in deze zaak ons bemoeilijke wordt,' zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. 'We merken dat al een hele tijd.' Net als Dirk Van Der Maelen vraagt hij dat de genodigden meteen antwoorden op iedere vraag. Commissievoorzitter Karolien Grosemans wil de vragen liever groeperen, zodat daarna de sprekers alle vragen in een keer kunnen beantwoorden. Het is immers geen onderzoekscommissie, verduidelijkt ze.

'Je moet geen onderzoekscomissie organiseren om precieze antwoorden te kunnen krijgen,' repliceert Raoul Hedebouw (PVDA).