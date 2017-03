Parket vervolgt bestuurder, NMBS en Infrabel voor treinramp Buizingen in 2010

Dat meldt het parket. De treinbestuurder zou een rood stopsein genegeerd hebben en de NMBS en Infrabel zouden nalatig geweest zijn bij de beveiliging van de treinstellen en de spoorinfrastructuur.

De treinbestuurder riskeert een celstraf van 5 jaar en een geldboete van 3.000 euro, de NMBS en Infrabel geldboetes van 600.000 euro.

Zeven jaar

De eindvordering van het parket komt er ruim zeven jaar na de treinramp. Het was immers op 15 februari 2010 dat de stoptrein Leuven-'s Gravenbrakel en de IC-trein Quévrain-Luik ter hoogte van Buizingen op elkaar botsten. Die ramp kostte het leven aan 19 mensen. Daarnaast vielen er ook ook 162 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden.

Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek, dat later overgenomen werd door het parket Halle-Vilvoorde en jarenlang aansleepte, onder meer wegens de ingewikkelde technische situatie op de plaats van de ramp.

Uit het onderzoek bleek wel dat de bestuurder van de stoptrein door een stoplicht was gereden. Minder duidelijk is echter of dat stoplicht ook naar behoren werkte. De bestuurder zelf heeft steeds volgehouden dat het licht op groen en niet op rood stond, maar op basis van het onderzoek wordt daaraan getwijfeld.