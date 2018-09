Parket van Gent opent onderzoek naar Schild & Vrienden

Aanleiding is de Pano-reportage van woensdagavond, die aantoonde dat geheime chatgroepen van de conservatieve beweging vol seksisme, antisemitisme en wapens staan.

Eerder donderdagochtend had Geens op de VRT-radio gezegd dat aanzetten tot racisme en xenofobie door de parketten vervolgd kan worden zonder dat er klacht wordt neergelegd. 'Ons straffenarsenaal volstaat om hier correct op te treden.'

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen neemt de zaak ernstig, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. 'Het parket heeft kennis genomen van de inhoud van de reportage van Pano gisterenavond en heeft dit ondertussen verregaand geanalyseerd. Er is een onderzoek gestart om te bepalen of en door wie strafbare feiten zijn gepleegd.'

Het gaat om een strafonderzoek, maar het parket geeft geen commentaar over de mogelijke kwalificatie van de feiten. Vermoedelijk worden de betrokkenen in de reportage, onder meer oprichter Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden, snel verhoord.

De Pano-reporters kregen inzage in 67.000 online berichten die de groepering via afgesloten kanalen plaatsten. Uit de reportage bleek dat de leden van Schild & Vrienden er met regelmaat holebifobe, racistische en seksistische berichten posten.

Het parket van Gent opent een onderzoek in de zaak Schild & Vrienden — Koen Geens (@Koen_Geens1) September 6, 2018

Commissie radicalisering Vlaams Parlement komt volgende donderdag samen

De Comissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement komt volgende week donderdag 13 september samen om te spreken over de Pano-raportagen over Schild & Vrienden van woensdagavond. Het zal gaan om een gedachtewisselling onder parlementsleden. Dat heeft commissievoorzitster Nadia Sminate (N-VA) donderdag aan Belga laten weten.

'Ik ben gedegouteerd door wat ik in de reportage gezien en gehoord heb', zegt Sminate. De commissievoorzitter kreeg van verschillende commissieleden de vraag om de commissie radicalisering samen te roepen. In het verleden lag de focus van de commissie vooral op de religieuze radicalisering en met name op de problematiek van Syriëstrijders en de moslimradicalisering. Maar Sminate laat er geen misverstanden over bestaan: 'We moeten een duidelijk signaal geven dat we elke vorm van radicalisme en extremisme verwerpen en moeten aanpakken. Het kan niet dat onze jongeren bezig zijn met dit soort dingen. De commissie moet elke vorm van extremisme en haatprediking bespreken'.