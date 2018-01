Parket eist 2 jaar cel tegen rapper Benlabel die zou opgeroepen hebben tot rellen

Op zijn Facebookpagina had de 32-jarige man een bericht gepost, dat luidde: "Demain, on vas tout cramé à Lemonnier. Maroc City gang". Die post ging vergezeld van een foto waarop Benlabel te zien was met twee automatische wapens. Volgens het parket was dat een duidelijk dreigement. De rapper zelf ontkent en houdt voor dat het enkel een oproep was om te feesten als Marokko zich die avond zou plaatsen voor het WK voetbal.

Onlangs haalde de Brusselse rapper en jeugdwerker Zwangere Guy in Knack nog uit naar Benlabel. 'Die kerel heeft niets te betekenen in de Brusselse rapscene. Het is eigenlijk jammer dat het woord rapper hier is gevallen. Wie de filosofie achter hiphop kent, weet dat dit geen deel uitmaakt van de hiphopspirit. Echte hiphop is weliswaar muziek van de straat, maar staat mijlenver van criminaliteit. Die Ben Benlabel is in alle opzichten een idioot en volgend jaar is iedereen die jongen hopelijk allang vergeten.'

Op 11 november 2017 kwam het, na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, tot rellen aan de Brusselse Beurs en op de Lemonnierlaan. Daarbij werden onder meer wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd.