Paradise Papers nekken topman Belgische investeringsmaatschappij

Eind vorig jaar lekten bijna 7 miljoen documenten uit bij het Britse advocatenkantoor Appleby. Ook de BMI, die Belgische bedrijven steunt in hun internationale expansie, kwam daarin voor. Ze had een constructie opgezet op de Britse Maagdeneilanden. Dat veroorzaakte heel wat verontwaardiging, aangezien de meerderheid van het bedrijf in handen is van de Belgische staat via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Onder druk van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stapte de BMI al uit het omstreden project. Nu heeft ook CEO Philippe Hermans zijn conclusies getrokken en het bedrijf verlaten. Volgens insiders heeft zijn vertrek op zijn minst gedeeltelijk te maken met de Paradise Papers.

Intussen zoekt de BMI een nieuwe CEO. Het selectiebureau Egon Zehnder heeft een shortlist afgeleverd. Een van de namen die op de lijst prijkt, is die van Rudy Aernoudt, voormalig kabinetschef van Vlaams minister Fientje Moerman (Open VLD), zo vernam De Tijd.