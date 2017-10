Panama Papers: eindrapport goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie

Ook commissievoorzitter Ahmed Laaouej (PS) kon zich niet achter het verslag scharen.

Het eindrapport omvat 130 aanbevelingen tegen fiscale fraude. De oorspronkelijke tekst bleef nagenoeg onveranderd: slechts een handvol amendementen van de oppositie werden goedgekeurd en over een aantal cruciale punten stonden meerderheid en oppositie lijnrecht tegenover elkaar.

De werkzaamheden van de commissie, die reeds startten in april vorig jaar, eindigden voor Laaouej in mineur. Zijn betrachting was om op basis van een tekst van de experten - Mark Delanote (UGent/VUB) en Marc Bourgeois (ULg) - tot een consensus te komen.

Maar dat lukte niet en dus kwamen N-VA, Open VLD, CD&V en MR na de zomer met een eigen tekst. Die is dinsdag zonder al te veel aanpassingen goedgekeurd.

'Van de 107 amendementen, hebben jullie er 5 of 6 aanvaard', stelde de voorzitter teleurgesteld. 'U hebt 75 procent van het dossier samen met de meerderheid gestemd, dus zo slecht zal het wel niet geweest zijn', merkte Rob Van de Velde (N-VA) op.