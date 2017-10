Overtuigen is geen kunst: zo krijgt u altijd uw zin

Disclaimer: de anekdote die volgt, lijkt bijzonder ongeloofwaardig, maar is geheel waargebeurd. Ondergetekende moest dringend een jasje laten reinigen (reden: belangrijk feest, twee dagen later) en begon dus als een gek alle stomerijen uit de nabije omgeving op te bellen. Na drie weigeringen ('Alles zit al vol, madammeke') kwam een wat warrige, oude heer aan de lijn, de eigenaar van een stomerij enkele dorpen verderop. De man stelde voor om het jasje dezelfde dag nog te komen ophalen. Helaas kwam die dag niemand opdagen. De volgende middag (24 uur voor het feest zou beginnen) stond hij toch aan de deur. Een ouder heertje met een strik en strak gekamde haren. Hij zou het jasje meenemen, na het avondeten reinigen en terugbrengen. En inderdaad, diezelfde avond rond halftien werd discreet op het raam geklopt. Het jasje was weer fris en vlekkenvrij, voor een luttele tien euro. Plus een omsta...