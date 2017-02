Overleg tussen parlementen over pensioenen parlementsleden draait in de soep

Er komt maar geen doorbraak in het dossier van de hervorming van de pensioenen van de parlementsleden. Een nieuwe vergadering tussen de verschillende parlementsleden over het netelige pensioendossier werd (opnieuw) uitgesteld. En de nieuwe datum die op tafel ligt - 29 maart - is voor het Vlaams Parlement te laat. Zo blijkt uit verschillende documenten die Belga kon inkijken.