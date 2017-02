Overleg geluidsnormen zit muurvast: Vlaanderen dient nieuw belangenconflict in

Het Overlegcomité heeft maandag na een uurtje onderhandelingen vastgesteld dat er geen consensus is over het dossier over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) kondigde aan dat hij in de komende uren overleg zal hebben met zijn gewestcollega's. Vlaams minister-president Geert Bourgeois kondigde van zijn kant aan dat hij vandaag nog een nieuw belangenconflict zal inroepen. Volgens hem is dat perfect mogelijk, in tegenstelling wat Brussels milieuminister Céline Fremault beweerde. Een regio kan namelijk niet twee keer een belangenconflict inroepen tegen eenzelfde wet. Bourgeois pareerde, want het tweede belangenconflict gaat in tegen de oorspronkelijke Brusselse geluidsnormen van 1999.

Geluidsnormen: wat u moet weten Het dossier over het dossier van de geluidshinder van Brussels Airport sleept al lang aan. Het eigenlijke besluit dateert al uit 1999, maar de wet werd soepel toegepast. De luchtvaartmaatschappijen mochten de normen dus met een bepaalde marge overschrijden, 6 decibel voor de nachturen van 23 uur tot 7 uur, 9 decibel voor de daguren van 7 tot 23 uur. Brussel, minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH), wil de normen nu naar de letter uitvoeren en de eventuele boetes die erbij horen correct innen. Daar hoort volgens de Brusselse regering een nultolerantie bij. Luchtvaartmaatschappijen die de vanaf 1 januari 2017 geluidsnormen zouden overschrijden, kregen een boete. Dat de zaak een communautair issue is geworden, komt doordat Brusselse politici vinden dat de luchthaven van Zaventem vooral opbrengt voor de Vlamingen en er dus meer vluchten over Vlaanderen moeten vliegen.

Het is de climax van een woelig weekend in het dossier. De Brusselse begrotingsminister Guy Vanhengel (Open Vld) zei zaterdag in La Libre Belgique dat het niet meer dan logisch zou zijn om de luchthaven 1.800 meter achteruit te verplaatsen. Dat zou ook de goedkoopste oplossing zijn, klonk het. '800 meter werd al onteigend', zegt hij. Vanhengels partijvoorzitter Gwendolyn Rutten floot Vanhengel meteen terug. 'De luchthaven uitbreiden? Ja. Maar verplaatsen of verhuizen? Nee', schreef Rutten op Twitter. 'Dit is de mening van één iemand, niet van de partij', klonk het in een reactie. Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) was niet voor het idee te vinden.

Vanhengel pareerde dat het voorstel uit de toekomstplannen van Brussels Airport te komen, maar dat bleek niet te kloppen, stelde VRT Nieuws vast.

Het overleg tussen de betrokken ministers de dag erna was er louter eentje 'voor de galerij', zei een betrokkene aan Belga. Volgens het persagentschap werden de voorstellen nog eens toegelicht, maar kwam er geen compromis uit de bus. 'Een louter tactisch spel', zei minister Weyts.

'Dit is de kunst van een provocatie als een compromisvoorstel voor te stellen', oordeelde minister-president Bourgeois. Hij zette zondag nog eens de verhoudingen op scherp in het VTM NIEUWS. 'It takes two to tango', klonk het. Hij riep de Brusselse regering op haar verantwoordelijkheid te nemen, zodat 'de lusten en de lasten' van de nationale luchthaven verdeeld kunnen worden.