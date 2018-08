Overheid wil sms-alarm voor vermiste kinderen

Het alarm zou werken via de bestaande alarmeringstool BE-alert, die mensen automatisch waarschuwt bij noodsituaties als rampen of aanslagen.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde vorige week een resolutie goed waarin het parlement de regering vraagt om het bestaande BE-alert uit te breiden naar opsporingsberichten voor vermiste kinderen. BE-alert bestaat al iets langer dan een jaar. Via dat waarschuwingssysteem krijgt wie zich daarvoor registreert, een mail, sms, telefoonoproep of melding op sociale media bij een noodsituatie in de buurt, samen met gedetailleerde instructies over de nodige voorzorgsmaatregelen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vindt een uitbreiding van het waarschuwingssysteem naar opsporingsberichten voor vermiste kinderen een goed idee. 'Als we BE-alert nog relevanter kunnen maken door dit soort van projecten, dan zullen we dat niet laten. Hier kun je moeilijk tegen zijn', zegt zijn woordvoerder.

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en Child Focus gaan nu samenzitten om het idee verder uit te werken en praktisch uit te rollen. 'Hier zit muziek in, maar we moeten het goed beredeneerd opzetten. BE-alert is bedoeld voor ernstige zaken dus het is niet de bedoeling om daar aan de lopende band meldingen door te sturen. Maar bij onrustwekkende verdwijningen kan niemand ontkennen dat informatie over de vermiste kinderen van cruciaal belang is', klinkt het op het kabinet-Jambon. Een concrete timing is er nog niet, maar 'hoe sneller, hoe liever natuurlijk'.