Overheid opent call center voor vragen over fipronilcrisis

Na de aankondiging door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat bij een tegenexpertise bij 1 van de 86 geblokkeerde bedrijven gebleken is dat de Europese drempel voor fipronil wel degelijk overschreden is, vragen ministers van Landbouw Denis Ducarme (MR) en van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) extra maatregelen aan het Voedselagentschap. Ze willen onder andere dat er een groen nummer of call center geopend wordt waar de bevolking terechtkan met vragen over de fipronilcrisis.

Ducarme en De Block, die over de zaak overleg hebben gepleegd met premier Charles Michel en minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), zeggen dat het FAVV hen heeft verzekerd dat de eieren die betrokken waren bij de tegenexpertise waar een overschrijding van de EU-veiligheidswaarde is opgemerkt, 'geblokkeerd werden en dat door het FAVV maatregelen overeenstemmend met de Europese regelgeving zijn genomen'. Toch vragen de ministers 'uit voorzorg' een aantal bijkomende maatregelen.

Er zal bij het FAVV een groen nummer of call center geopend worden waar de bevolking met vragen terechtkan. Ook zullen alle legkipbedrijven waarvan de ei-analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium waarvan het resultaat nu betwist wordt, worden geblokkeerd. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de terugroeping van alle eieren van de bedrijven die getest werden door hetzelfde laboratorium, terwijl de resultaten van de tegenexpertise zullen worden geverifieerd.

Verder zal het FAVV de lotnummer publiceren van alle eieren waarvoor de terugroeping geldt.