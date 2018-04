Over verhoor partner Michel: 'Wie uitleg wil, moet zich tot ministers wenden'

Karolien Grosemans (N-VA), de voorzitster van de Kamercommissie Defensie, maakte recent aan verscheidene kabinetsmedewerkers een uitnodiging over voor een hoorzitting.

Eén van hen is Amélie Derbaudrenghien, de adviseur Defensie van Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) maar ook de levenspartner van premier Charles Michel (MR).

Grosemans legde uit dat ze die uitnodiging heeft gestuurd naar alle namen die werden doorgespeeld door de verschillende fracties. De aanwezigheid van Derbaudrenghien werd verzocht door CDH, tot ongenoegen van Michel.

Tegen de grondwet

Op die vragen ingaan zou echter geen zin hebben en bovendien neerkomen op een deresponsabilisering van de ministers, legt een bron dichtbij de regering uit aan persagentschap Belga.

Indien de commissie Defensie tekst en uitleg wil, dan kan ze die krijgen van de ministers die de politieke verantwoordelijkheid dragen voor hun medewerkers. De vragen om uitleg van kabinetsmedewerkers zijn 'grotesk' en druisen in tegen artikel 101 van de Grondwet over de verantwoordelijkheid van federale ministers, luidt het in de omgeving van de premier.

Klokkenluider

Intussen vraagt Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) dat de klokkenluider van 'F-16-gate' onder ede wordt gehoord in de Kamercommissie Defensie. Die klokkenluider zegt in De Morgen dat hij heeft geweigerd de verklaring van zijn verhoor te ondertekenen omdat ze niet zou overeenstemmen met de realiteit.

VRT-journalist Jens Franssen tweette intussen een document dat die bewerking moet staven.

'Als het klopt dat het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput er bij de leiding van de interne audit op aangedrongen heeft dat Kolonel X een verklaring zou moeten ondertekenen dat hij geen contacten heeft gehad met het kabinet, dan is dit poging om de minister uit de wind te zetten', reageert Kamerlid Van der Maelen.

Hij vraagt dan ook dat het kabinetslid dat contact opnam met de leiding van de interne audit, beide betrokken generaals Henk Robberechts en Rudy Debaene, en ook kolonel X onder ede gehoord worden in commissie.