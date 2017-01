Ouders dienen klacht in omdat geneesmiddel kinderen gehandicapt maakte

Vier gezinnen dienen dinsdag een klacht in bij het gerecht omdat hun kinderen autistisch of gehandicapt zijn nadat de moeders tijdens hun zwangerschap een geneesmiddel tegen epilepsie innamen met de valproaat-molecule. De kinderen lijden allemaal aan neurologische stoornissen en de ouders kwamen pas vijf jaar geleden te weten wat daar de oorzaak van was, schrijven de kranten van Mediahuis en van Sudpresse.

"De wetenschap kende het risico al lang, maar heeft het ons altijd verzwegen, ook toen wij ernaar vroegen", zegt een van de moeders.

Door een officiële klacht in te dienen tegen onbekenden, hopen de ouders erkend te worden als slachtoffer. Ze hopen ook dat een slachtofferfonds wordt opgericht, zoals in Frankrijk is gebeurd.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is in "de huidige budgettaire situatie" niet van plan zo'n fonds op te richten. Ze is echter wel te vinden voor het verplicht aanbrengen van een label op de verpakking van geneesmiddelen die valproaat bevatten, om vrouwen attent te maken op mogelijke risico's bij inname tijdens de zwangerschap, en heeft daarover al een wetsvoorstel ingediend.