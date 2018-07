Oud-burgemeester Marcel Belgrado (86) duwt CD&V-lijst in Meise

De 86-jarige Marcel Belgrado (CD&V), die sinds 1970 gemeenteraadslid is in Meise en van 2007 tot 2012 burgemeester was, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw kandidaat als lijstduwer voor zijn partij.