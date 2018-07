Orde van Franstalige en Duitstalige balies mee in verzet tegen opsluiting migrantenkinderen

'Een enorme stap terug', zegt advocaat Jean-Pierre Buyle, voorzitter van de orde van Franstalige en Duitstalige balies, aan de telefoon. Hij heeft het over de family units, aparte gezinswoningen op het domein van het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel, waar sinds juli migrantenkinderen met hun ouders kunnen worden opgesloten in afwachting van hun repatriëring.

...