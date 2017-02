Opvolger F-16 moet nucleaire wapens kunnen dragen

De top van de Belgische Defensie loopt dezer dagen op de toppen van zijn tenen. België komt maar niet over de brug met zijn Request For Governmental Proposal (RFGP), het lastenboek waarin vastgelegd wordt aan welke vereisten het toestel moet voldoen dat België voor het eind van 2018 zal aankopen. Het document moest er al een tijdje zijn, maar de pensioenplannen voor het leger gooien roet in het eten. Toch is de RFGP is al klaar, zegt kolonel Harold Van Pee, die het vijfkoppige team leidt dat het aankoopdossier in goede banen moet leiden, in een gesprek met Knack.be. "Het ligt op het bureau van de minister."

...