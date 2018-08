Opslag van nucleair afval kost minstens 8 miljard euro

In 2013 werd geschat dat de opslag van het gevaarlijkste afval op een diepte van 200 meter 3,2 miljard euro zou kosten. Dat cijfer blijkt nu erg optimistisch. Niras is met een nieuwe raming bezig, samen met Electrabel, Belgoprocess en het nucleaire onderzoekscentrum in Mol. In het beste geval zouden de stortplaats en de opslagfaciliteit 8 miljard euro kosten. Een bedrag van 10 miljard wordt ook genoemd.

Bij Niras luidt het dat er nog geen definitief cijfer gegeven kan worden. De evaluatie zou in september afgerond moeten zijn. Het bedrag in kwestie moet worden gebruikt als basis voor de berekening van de voorzieningen die Electrabel, de beheerder van de Belgische centrales, jaarlijks moet betalen om het fonds te bevoorraden dat de opslag van afval zal financieren. Op politiek vlak is er nog geen beslissing genomen over de opslag van radioactief afval.