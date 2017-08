Oppositie wil spoedzitting in Kamer over hervorming civiele bescherming

De federale regering zette vorige vrijdag het licht op groen voor twee koninklijke besluiten voor de hervorming van de civiele bescherming. Daarbij gaat het aantal posten van zes naar twee. Enkel de posten van Crisnée en Brasschaat blijven over. De Brusselse regering ziet die hervorming niet zitten en dient een belangenconflict in. Het gewest voelt zich benadeeld, met name wat betreft de ongelukken en aanslagen met chemische, nucleaire en explosieve stoffen.

'Het is onaanvaardbaar dat minister Jan Jambon de Brusselse regering weigert te antwoorden in een dossier waarin het Brussels gewest opnieuw wordt geraakt', zegt Gilles Vanden Burre van Ecolo. 'Wij bestrijden van bij het begin deze besparing die geen rekening houdt met de nood van de burgers aan nabijgelegen hulpverlening.'

Het misprijzen van de N-VA-ministers heeft met dit dossier een nieuw dieptepunt bereikt, vinden de groenen. Ze vragen dat Jan Jambon zich in de Kamer komt verantwoorden vóór het overlegcomité van 6 september.

SP.A steunt het idee van de groenen: 'Het wordt met de dag duidelijker dat de sluiting van vier van de zes kazernes van de civiele bescherming, waaronder de meest centrale van het land, namelijk Liedekerke, op steeds heviger maatschappelijk protest botst. De regering heeft de consequenties inzake veiligheid van alle burgers, zeker voor Brussel en de ruime Rand, onvoldoende ingeschat.'