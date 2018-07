Opnieuw verdachte Albanees uitgezet zonder medeweten gerecht

De Gentse Albanees Agron G. (37), die illegaal in België verblijft, wordt binnenkort allicht het land uitgezet door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De man moest zich echter ter beschikking houden van het gerecht, nadat hij op 16 juli in Gent werd opgepakt met 15 gram cocaïne op zak. G. zou op 24 juli vrijkomen op voorwaarde dat hij zich ter beschikking zou houden voor eventuele ondervraging.

De DVZ heeft echter de beslissing genomen de man het land uit te zetten. Als alles loopt zoals voorzien wordt G. dinsdag op bevel van de DVZ van de gevangenis overgebracht naar een gesloten centrum. Met het oog op repatriëring naar Albanië. Het gerecht in Gent wist niets van die repatriëring, zo bericht De Standaard.

'Twee overheidsdiensten werken hier compleet naast mekaar', zegt G's advocaat Jorgen Van Laer aan De Standaard. 'Justitie neemt een beslissing en DVZ legt die beslissing vervolgens gewoon naast zich neer. Het lijkt erop dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Justitie wil laten voelen wie echt de baas is.'

Freddy Roosemont, de directeur-generaal van DVZ, reageert dat G. het land wordt uitgezet omdat het onwaarschijnlijk zou zijn dat de man een celstraf krijgt. 'Verwikkeld zijn in een gerechtelijk onderzoek is voor ons geen argument om iemand die illegaal in ons land is, te laten blijven. En laat ons ook eerlijk zijn: de kans dat de betrokkene een effectieve celstraf krijgt voor de feiten die hij gepleegd zou hebben, is nihil.'

Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wenste nog niet te reageren.

'Belgium's most wanted'

Eerder veroorzaakte de zaak-Rustemi heel wat ophef in België. De Albanees Safet Rustemi, volgens De Standaard één van de zwaarste criminelen van het land, werd in juni 2017 door de DVZ het land uitgezet. Nochtans was hij in Brussel veroordeeld tot negen jaar cel en hing hem een nog zwaardere straf boven het hoofd in een andere zaak.

Rustemi werd recent toegevoegd aan de lijst 'Belgium's most wanted', de lijst met voortvluchtige misdadigers die gezocht worden door de Belgische politiediensten. Aanvankelijk beweerde Francken dat de DVZ onvoldoende informatie van Justitie had gekregen. Ondertussen is gebleken dat de DVZ wel degelijk kon weten dat Rustemi verdacht werd. Rustemi kreeg bij verstek 22 jaar cel, maar hij loopt vrij rond in Albanië.

'Het doet vragen rijzen', zei SP.A-Kamerfractieleidster Meryame Kitir aan persagentschap Belga. 'Hoeveel criminelen heeft België zo nog uitgezet zonder enige garantie op opvolging, berechting of gevangenis? Waarom zou wie uitgezet wordt hier morgen niet terug kunnen staan, bijvoorbeeld?'