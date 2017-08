Opnieuw onderhandelingen over nieuwe regeringen Brussel en Franse gemeenschap

In Brussel en de Franse gemeenschap beschikken MR en CDH niet over een meerderheid. Ze moeten er dus scheeps gaan met DéFI en/of Ecolo. Die laatste partij schuift deugdelijk bestuur naar voren als belangrijkste voorwaarde en liet de afgelopen weken duidelijk weten dat MR en CDH op dat punt niet ver genoeg gaan. DéFI dan maar, al ligt het ook met die partij ingewikkeld. Voorzitter Olivier Maingain heeft nooit kunnen smaken dat CDH-voorzitter Benoît Lutgen in zijn eentje de kaarten in Franstalig België heeft herschud. Hij heeft de Franstaligen daarmee verzwakt tegenover de Vlaamse nationalisten, vindt Maingain. De DéFI-voorzitter heeft al voorgesteld een soort eenheidsregering met MR, CDH, DéFI én PS op te richten voor de Franse gemeenschap en Brussel. MR weigert dat. Een meerderheid met enkel CDH, MR en DéFI zou moeilijk werkbaar zijn in Brussel, waar de drie partijen slechts één zetel op overschot hebben. Die zetel behoort toe aan een parlementslid dat in een juridische procedure is verwikkeld, Joëlle Milquet van CDH.

Voor Brussels minister Didier Gosuin van DéFI moet er helemaal niets veranderen. Hij is tevreden met de huidige coalitie in Brussel en ook voor de Vlaamse partijen - Open VLD, SP.A en CD&V - is een nieuwe meerderheid geen noodzaak. DéFI is voorlopig nog niet meegestapt in een echte onderhandeling en houdt het bij bilaterale contacten. Als de partij zich niet laat overtuigen, komt CDH in een erg lastig parket. Ze zal dan moeten beslissen tussen een ontslag van haar ministers in de huidige coalitie van PS en CDH, of verder aanmodderen in een regering die geen vertrouwen meer heeft.

Wat met Di Rupo?

De voormalige voorzitters van PSC en CDH, Philippe Maystadt en Joëlle Milquet, schreven deze week in een opinie dat iedereen zijn bestaande verantwoordelijkheden naar behoren moet uitoefenen als er niet snel een nieuwe regering kan worden gevormd.

De PS beleeft intussen moeilijke dagen. Het voorzitterschap van Elio Di Rupo wordt nog niet publiekelijk in vraag gesteld, maar Paul Magnette werpt zich steeds nadrukkelijker op als voorganger van de vernieuwers. Volgens Laurette Onkelinx is het tijd dat er een 'New PS' wordt gelanceerd. Maandag houden de socialisten partijbureau.

Het Waals gewest heeft sinds eind juli een meerderheid.